فيفا تعلن اعتماد تقنية شبه آلية لكشف التسلل بمونديال قطر 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تقنية جديدة سيعتمدها لكشف التسلّل خلال منافسات كأس العام بقطر 2022.

وأعن الاتحاد في بيان عن "نيته استخدام التكنولوجيا شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل في مباريات كأس العالم قطر 2022 ابتداءً من أول أيام البطولة الموافق لـ21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك من أجل دعم الحكام وحكام الفيديو في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة".

وأضاف الاتحاد: "بعد الاستخدام الناجح لتقنية الفيديو المساعد في نسخة روسيا 2018، أعلن رئيس فيفا، السيد جياني إنفانتينو في خطاب رؤية FIFA 2020-2023 عزم الاتحاد على تسخير كل الإمكانيات والجهود في سبيل الإستفادة من التكنولوجيا في كرة القدم وتطوير تقنية الفيديو المساعد، ومنذ ذلك الحين - أي منذ ثلاث سنوات - وFIFA يسعى جاهدا للاستمرار بتسخير التكنولوجيا لصالح اللعبة.."

وأوضح الاتحاد: "تستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة 12 كاميرا تُثبّت أسفل سقف الاستاد بهدف تتبع حركة الكرة، وما يصل إلى 29 نقطة بيانات تعمل بسرعة 50 مرة في الثانية مخصصة لكل لاعب في أرضية الميدان، وذلك من أجل احتساب الموقف الدقيق الذي تواجد فيه اللاعبون، كما تشمل نقاط البيانات هذه أطراف اللاعبين وحدودها المعنية بوضعية التسلل".

ولفت الاتحاد إلى أنّ "كرة adidas الرسمية لبطولة قطر 2022 ستلعب دورًا جوهريًا إضافيًا في الكشف عن حالات التسلّل الصعبة، إذ ستُزوَّد بمستشعر وحدة القياس بالقصور الذاتي ليرسل كل بيانات حركة الكرة إلى غرفة عمليات الفيديو بسرعة تُقدّر بـ500 مرة في الثانية، ما سيتيح معرفة مكان ركلها بدقة لا متناهية".

واستطرد البيان: "من خلال الجمع بين بيانات تتبع اللاعبين، وبيانات الكرة، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ستوفر التكنولوجيا شبه الآلية تنبيها تلقائيًا لحكام الفيديو والمباراة كلما استقبل مهاجم متسلل الكرة من أحد زملائه في المنتخب، وحينها يتحقق حكام الفيديو من وضعيات التسلل المقترحة من البرنامج بالنظر لمكان ركل الكرة، وخط التسلل، قبل إبلاغ الحكم الرئيسي بالقرار، ولا تستغرق هذه العملية الدقيقة برمتها أكثر من بضع ثوان فقط".