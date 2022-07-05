دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الاتحاد السعودي، يوم الاثنين، تعاقده مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، لمدة موسمين، حتى عام 2024، خلفاً للمدرب الروماني كوزمين كونترا.

وأصدر نادي الاتحاد بيانا، عبر حسابه في تويتر، قال فيه: "تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبد الله الحائلي مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، لمدة عامين، وتمّت مراسم توقيع العقد اليوم".

وأضاف: "أكد رئيس النادي أن التعاقد مع نونو سانتو، جاء نظير مسيرته التدريبية المميزة، وخبرته العريضة التي تمنى أن تسهم في قيادة الفريق، لحصد البطولات وإسعاد جماهيره".

السيد نونو سانتو مدرباً لكتيبة النمور ✍️ https://t.co/Rdxn4Zgm81

وقاد سانتو نادي رايو آفي البرتغالي، ثم فالنسيا الإسباني، لمدة عام، من 2014 حتى 2015، وتحديدا في 62 مباراة، وحقق الفوز في 32 مباراة مقابل الخسارة في 14، والتعادل في 16.

وأشرف نونو سانتو على تدريب نادي بورتو البرتغالي خلال موسم 2017/2016، في 49 مباراة، وأحرز الفريق 27 فوزا وتلقى 7 هزائم، وتعادل 15 مرة.

وتولى سانتو (48 عاماً) المهمة الفنية لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي، لمدة 4 سنوات، وخاض 199 مباراة رفقة الفريق، تغلّب في 96 وخسر في 46، وتعادل في 57.

كانت آخر تجارب سانتو التدريبية مع نادي توتنهام الإنجليزي، خلال الموسم الماضي، أشرف على الفريق في 17 مباراة، وحقّق الفوز في 9 مقابل الخسارة في 7، وتعادل مرة واحدة.