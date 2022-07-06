"سعيد جدا لوجوده معنا".. تشامبرلين يتحدث عن محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته، بعد تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع الريدز.

وقال تشامبرلين، للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "لقد جعلنا ننتظر لفترة طويلة من الوقت، أليس كذلك؟.. أنا سعيد جدا لوجوده معنا، أعرفه جيدا، كنت متأكدا من أنه سيجدد عقده".

وأضاف: "نحن نعلم أنه يشكل ركيزة أساسية في هذا الفريق، منذ سنوات والآن، وأعتقد أن الجميع سيعرف الفائدة التي ستعم على ليفربول في المستقبل من استمراره".

وتابع لاعب ليفربول: "الله وحده يعرف عدد السنوات التي سيستمر فيها في الفريق، ويمكنه أن يقرر إلى متى يريد أن يستمر في ليفربول".

وقال تشامبرلين: "إنها أخبار جيدة حقا، ومن الواضح لنا كلاعبين أنه من المثير أن يكون هناك شخص مثل صلاح سيبقى معنا، خاصة وأنه شاركنا تلك الذكريات الرائعة، ونأمل أن نتمكن من مشاركته في المزيد من اللحظات الرائعة مع النادي".

وكان محمد صلاح قد وقع على عقد طويل الأمد مع ليفربول، وقرر الاستمرار مع الريدز الذي انضم إليه عام 2017.

ولعب صلاح 254 مباراة مع الليفر بمختلف المسابقات، سجل خلالها 158 هدفا وصنع 58 آخرين.

وحصد محمد صلاح مع الريدز 6 ألقاب، هي: دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، الدوري الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية، كأس الاتحاد الإنجليزي.