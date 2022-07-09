دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتدى النجم المصري محمد النني شارة القيادة، في مباراة فريقه أرسنال الإنجليزي وبنورنبيرغ الألماني، في إطار تحضير الفريقين للموسم المقبل 2023/2022.

وشارك النني مع الجانرز (أرسنال) في الشوط الثاني، مُرتدياً شارة القيادة، وتمكّن من تسجيل هدف جميل عن طريق تسديدة صاروخية، خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54، ليتغلّب أرسنال على بنورنبيرغ بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وكشف محمد النني عن سر تسجيله للأهداف بطريقة جميلة، إذ قال للموقع الرسمي لنادي أرسنال: "هذا ما أحبه، أحب التسجيل عن بُعد، وأعمل على ذلك يومياً في التدريبات".

وأضاف النني: "بعد كلّ تدريب أتمرن على التسديد من منطقة بعيدة، أقوم بهذا الأمر دائماً، لذا أنا سعيد بما قمتُ به وبهذا الهدف".

يستمر عقد النني مع نادي أرسنال حتّى نهاية الموسم المقبل 2023/2022.

يذكر أن أرسنال يفتتح مبارياته في مسابقة (البريميرليغ) في الموسم الجديد، بمواجهة نادي كريستال بالاس، في الخامس من أغسطس/ آب المقبل.