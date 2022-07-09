دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعربت لاعبة التنس التونسية أنس جابر عن حزنها بعد خسارة نهائي بطولة ويمبلدون أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا، السبت.

وقالت أنس جابر على أعقاب تتويجها بالمركز الثاني في بطولة ويمبلدون: "أود أن أشكر أولاً إيلينا ريباكينا التي قدّمت مباراة رائعة هي وفريقها، أعتقد أنّها استحقت الفوز، وأتمنى أن يكون الفوز من نصيبي في المرة القادمة".

وأضافت أنس جابر: "لم أكن لأفعل هذا وأصل لهذا المكان لولا الدعم، أشكر فريقي على الدعم والإيمان بمقدرتي".

وتابعت: "أتمنى أن لا أواجه إيلينا مرة أخرى في النهائي، أنا أحب هذه البطولة، وأشعر بحزن كبير، ولكن هذه لعبة التنس، هنالك فائز واحد فقط".

وعبّرت جابر عن سعادتها لكونها مصدر إلهام للأجيال الحالية، إذ قالت: "أشعر بالسعادة لحدوث ذلك، أتمنى أن يسمعوا ما أقوله الآن".

واختتمت: "أشكر الجماهير على الدعم الرائع والمتواصل، طوال مراحل البطولة".

أنس جابر هي أول لاعبة تونسية وعربية تلعب نهائي إحدى بطولات "غراند سلام"، بوصولها لنهائي بطولة ويمبلدون.

تحتل جابر تحتل المركز الثاني عالميًا بين لاعبات التنس، فيما تقع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في المركز الـ 17.