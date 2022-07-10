قميص تاريخي.. المنتخب السعودي يُرسل هدية إلى الأسطورة البرازيلية بيليه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أرسل المنتخب السعودي هدية إلى الأسطورة البرازيلية بيليه، وحملت الهدية قميص الأخضر للسيدات، مُوقّع عليه من قِبل اللاعبات، خلال عطلة عيد الأضحى.

ونشر بيليه عبر حسابه على موقع تويتر صورة له رفقة قميص المنتخب السعودي للسيدات، وكتب: "في فبراير/شباط الماضي، هنأت المنتخب السعودي للسيدات بمناسبة مباراتهن الرسمية الأولى على أجندة الفيفا".

وأضاف بيليه: "هذا الأسبوع فقط، وخلال عطلة عيد الأضحى، فوجئت بهذه الهدية، قميص موقّع من هذه المباراة التاريخية، شكراً جزيلا لكم".

وردّ حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على تغريدة بيليه، إذ قال: "يسعدنا أنك أحببت القميص التاريخي، نشكرك على دعمك السخي للعبة المرأة في المملكة، فهي ستلهم أجيال من الفتيات للعب هذه اللعبة الجميلة".

في وقت سابق، هنأ أسطورة الكرة البرازيلية بيليه مسؤولي الكرة السعودية، بظهور المنتخب السعودي للسيدات لأول مرة في مباراة رسمية، ذلك خلال شهر فبراير/ شباط.

وحقّق المنتخب السعودي للسيدات نتيجة الفوز في المباراة الأولى للفريق على مر التاريخ، تحت أجندة الاتحاد الدولي، أمام منتخب سيشل بهدفين نظيفين، في المالديف.

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