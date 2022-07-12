دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تعيين البرتغالي روي فيتوريا مدربا لمنتخب الفراعنة، لمدة 4 سنوات، وحتى عام 2026.

ويأتي تعيين روي فيتوريا كبديل عن المدرب إيهاب جلال، الذي أقيل من منصبه بعد أن قاد منتخب مصر في 3 مباريات فقط.

وكتب الاتحاد المصري، عبر حسابه على موقع تويتر: "‏روي فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر، توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق نهائي مع البرتغالي روى فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة"، وأرفق تغريدته بمقطع فيديو يحمل الإعلان عن التوقيع.

وقاد روي فيتوريا أندية برتغالية عدّة بين عامي 2006 و 2019، وهي: فاتيما وباكوس دي فيريرا وفيتوريا غيماريش وبنفيكا، وحقق معها 7 ألقاب: الدوري البرتغالي (مرتان) وكأس البرتغال (مرتان) والسوبر البرتغالي (مرتان) وكأس الرابطة البرتغالية.

وظفر روي فيتوريا (52 عاما) بجائزة أفضل مدرب في الدوري البرتغالي في مرتين، خلال عامي 2015 و2016.

ودرّب فيتوريا نادي النصر السعودي خلال موسم 2019/2018، وحصد مع الفريق لقب الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

وكانت آخر محطات فيتوريا التدريبية مع نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وخاض روي فيتوريا 563 مباراة تدريبية مع مختلف الأندية، حقّق الفوز في 287 مباراة مقابل الخسارة في 163، وتعادل في 113 مباراة.

يذكر أن أولى مواجهات فيتوريا الرسمية مع منتخب مصر، ستكون أمام مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا، في سبتمبر/ أيلول المقبل.