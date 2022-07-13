دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن إنهاء تعاقده مع اللاعب التشيلي أرتورو فيدال بالتراضي.

وقال نادي الإنتر، في بيان: "يعلن نادي إنتر بأنه توصل إلى اتفاق لإنهاء عقد التشيلي أرتورو فيدال بالتراضي"، وأضاف: "يود إنتر ميلان أن يشكر أرتورو على العامين مع "النيراتزوري"، توّج فيهما بـ3 ألقاب مع الفريق".

وانضم فيدال إلى نادي إنتر ميلان في سبتمبر/ أيلول 2020، قادما من برشلونة الإسباني، ولعب فيدال 71 مباراة مع الإنتر بمختلف المسابقات، وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

وحصد فيدال مع الإنتر 3 ألقاب، هي: الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن فيدال سينتقل إلى نادي فلامنغو البرازيلي، بصفقة مجانية، بعد أن خضع لفحص طبي، في الأيام القليلة الماضية.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه على تويتر: "يغادر فيدال كرة القدم الأوروبية، وحان الوقت الآن ليلعب مع فلامنغو حتى ديسمبر/ كانون الأول 2023".

واستمرت مسيرة فيدال في القارة العجوز 15 عاما، حيث بدأها مع نادي بايرن ليفركوزن الألماني بين عامي 2007 و 2011، ثم انتقل لنادي يوفنتوس الإيطالي لمدة 4 أعوام، قبل أن ينضمّ لنادي بايرن ميونخ لـ3 مواسم، ولعب لنادي برشلونة الإسباني بين عامي 2018 و2020، وأخيراً لنادي إنتر ميلان لموسمين.

على الصعيد الدولي، لعب فيدال 133 مباراة مع منتخب تشيلي، وأحرز 33 هدفا.