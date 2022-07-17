دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن موقف محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة "OnTime Sport": "محمد صلاح تواصل مع فيتوريا ورحب به فور علمه بالتعاقد معه، صلاح تواصل معي عقب التعاقد مع المدرب البرتغالي، وقال لي: إن شاء الله ستكون بداية موفقة".

وأضاف إمام: "قلت لصلاح أرسل رقمك لفيتوريا يتواصل معك؟..قال لي: لا، أنا كابتن الفريق ولازم أنا أكلمه وأرحب به".

وعيّن الاتحاد المصري روي فيتوريا مدربًا لمنتخب مصر، لمدة 4 سنوات، وحتّى عام 2026، خلفاً للمدرب إيهاب جلال.

وتابع عضو اتحاد الكرة: "فيتوريا أخبرني أنّه قلق من أن العقد لمدة 4 سنوات، لأنّها أول مرة في مسيرته العقد يكون بهذه المدة، ولكنه يريد أن يفعل شيء مميز مع الفراعنة".

وكشف إمام أن "فيتوريا جمع معلومات عن اللاعبين الذين تواجدوا في المنتخب منذ 3 سنوات مضت، والمنتخب الأولمبي ومنتخب مواليد 2003".

وأوضح أن "فيتوريا قدّم تنازلات مادية كثيرة، عقده معنا هو أقل عقد في مسيرته منذ توليه تدريب بنفيكا، وكان هناك نادي يفاوضه أثناء تفاوضنا معه، وكان العرض ضعف ما سيتحصل عليه معنا".

يشار إلى أن أولى مواجهات فيتوريا الرسمية مع منتخب مصر ستكون أمام مالاوي في تصفيات كأس أمم أفريقيا، في سبتمبر/ أيلول المقبل.