دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، عن جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022.

وأعلن "الكاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، الّتي شهدت غياب محرز، وحضور ثلاثة لاعبين، هم: المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ومواطنه إدوارد ميندي.

وكان رياض محرز قد تواجد ضمن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة الأفضل، بجانب 9 لاعبين آخرين، قبل استبعاده من القائمة النهائية.

ويُعتبر موسم 2022/2021 أحد أفضل المواسم في مسيرة محرز، إلّا أن ذلك لم يكن كافيًا ليكون ضمن الثلاثي المرشّح لجائزة الأفضل في أفريقيا.

وتصدر رياض محرز قائمة هدّافي نادي مانشستر سيتي، في الموسم الماضي، على الرغم من أنّه لعب دقائق أقل من نجوم الفريق الآخرين، إذ سجّل 24 هدفاً وصنع 9 آخرين، بعد أن لعب 44 مباراة.

وسبق وأن نال محرز جائزة أفضل لاعب إفريقي، عام 2016، عندما كان لاعبًا في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي.

تواجد رياض في القائمة النهائية لمرشحي جائزة 2019، إلا أنه وقع في المركز الثالث خلف ساديو ماني ومحمد صلاح.