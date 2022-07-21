ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد ترشيحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه نادي ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء، رسالة إلى نجم الفريق، اللاعب المصري محمد صلاح، بعد ترشيحه لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي 2022.

وأصدر نادي ليفربول، بياناً عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، يتمنى فيه التوفيق لصلاح، للظفر بالجائزة.

وقال النادي: "حظا موفقا لمحمد صلاح، الذي تم اختياره في القائمة المختصرة المكونة من 3 لاعبين لجائزة أفضل لاعب إفريقي للرجال".

وأضاف: "صلاح حصل على جوائز: أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة المحترفين، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من اتحاد النقاد، ولاعب العام في ليفربول، والحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في مسابقة البريميرليغ".

Good luck to @MoSalah, who has been named on a three-man shortlist for the African Men's Player of the Year award 🇪🇬👑

وكان الاتحاد الإفريقي "كاف" أعلن عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب، وضمت 3 لاعبين: محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ومواطنه إدوارد ميندي.

ويُقام حفل الجوائز في المغرب يوم 21 يوليو/ تمّوز الجاري، بعد غياب في العامين الماضيين، بسبب جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن صلاح يطمح ليكون في وصافة اللاعبين الأكثر تتويجا بجائزة أفضل لاعب إفريقي، إذ تفصله جائزة واحدة عن الوصافة، بعد أن حقق الجائزة في مرتين، عامي 2017 و 2018.