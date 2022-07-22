المغربي أشرف بن شرقي يعلن رحيله عن الزمالك.. ويوجه رسالة إلى الجماهير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، يوم الجمعة، رحيله عن نادي الزمالك المصري بعد ساعات من الفوز بكأس مصر موسم 2020-2021 بعدما هزم فريق الأهلي 2-1.

وقال بن شرقي، عبر حسابه على فيسبوك: "شكرا الزمالك، شكرا إدارة الزمالك، شكرا لاعبي الزمالك، شكرا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم، شكرا كثيرا جمهور الزمالك".

وأضاف اللاعب (27 عاما): "بدأت الخطاب من النهاية لأنني أشك أنني سأصل الى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التي كنت أتمنى عدم مجيئها، لا أستطيع أن أنكر فضلكم لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة، كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب أو الأفراح لم أشعر فيها أبدا أنني غريب و أجنبي، بل كنت كابن من أبناء الدار الأبرار، لكن هذه سنة الحياة، وداعا لكم جميعا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية و لنا عودة إن شاء الله في بيتي الثاني.. #عاش الزمالك".

وكان اللاعب المغربي انضم إلى الزمالك في 2019 قادما من الهلال السعودي، وساهم في الفوز بعدة بطولات منها الدوري الموسم الماضي والتتويج بلقب الكأس.