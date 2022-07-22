الزمالك يهزم الأهلي.. ويتوج بطلا لكأس مصر

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
لاعبو الزمالك يحتفلون بالفوز
Credit: facebook/ZSCOfficial

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  فاز نادي الزمالك على غريمه التقليدي الأهلي، يوم الخميس، 2- 1، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، ليتوج بطلا لكأس مصر لموسم 2020-2021 .

قد يهمك أيضاً

قمة مرتقبة.. ما تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر؟

واستطاع أحمد سيد زيزو إحراز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 6، ثم سجل إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 30 بينما سجل حسام حسن هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 55.

وبهذا الفوز يتوج الزمالك باللقب الـ28 في كأس مصر مقابل 37 للأهلي.

وحجز المارد الأحمر (الأهلي) مكانه في المباراة النهائية عقب تغلبه على بتروجيت بثنائية، في الدور نصف النهائي، فيما تجاوز الفارس الأبيض (الزمالك) نظيره أسوان بهدفين لواحد.

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.