دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردّ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، التي أدلى بها بسبب عدم دخوله في الممر الشرفي، المُقام من لاعبي الفارس الأبيض للمارد الأحمر، في نهائي كأس مصر.

وقال عبد الحفيظ لقناة النادي الأهلي: "إقامة ممر شرفي ليس مألوفًا في الكرة المصرية، ولا يُقام ولا يُلغى بمزاجك، أنا لستُ تحت أمرك"، حسب قوله.

وأضاف عبدالحفيظ: "لقد حسمنا بطولات عديدة، ولم نجد ممرًا شرفيًا من قبل"، حسب تعبيره.

وتابع: "ليس من الطبيعي أن يشكك أيّ شخص في وطنيتي وفي أهل بيتي، وأصافحه عندما نلتقي، لن أفعل ذلك حتى آخر يوم في عمري"، على حد قوله.

وواصل مدير الكرة بالنادي الأهلي: "لستُ أنا الشخص الذي يتواجد في مكان ما ويتمّ إهانته وإهانة عائلته في القنوات الفضائية، ثمّ يرد على شخص ويقول له: يا سيادة المستشار"، حسب تعبيره.

وقال: "ثقافة نادي الأهلي هي الرغبة في الفوز دائمًا، من الطبيعي أن يحزن الجميع مع أيّ خسارة، والبعض لا يرغب أن تكون هذه الثقافة لدينا"، حسب قوله.

واختتم سيد عبدالحفيظ: "حزن الجماهير ليس بسبب الخسارة فقط، الجماهير تحزن بسبب عدم وجود جهد وتعب، ولذلك فعلينا دومًا أن نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز".

وكان عبد الحفيظ قد أثار ردود فعل واسعة، في الآونة الأخيرة، بعد رفضه المرور داخل الممر الشرفي الذي نظمه فريق الزمالك للاعبي الأهلي وجهازهم الفني، وعدم مصافحته للمستشار مرتضى منصور، خلال مراسم التتويج.

يذكر أن الأهلي خسر نهائي كأس مصر أمام الزمالك بنتيجة هدفين لواحد، الخميس الماضي.