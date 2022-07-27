بعد مرور 16 عاما.. لويس سواريز يعود إلى ناسيونال الأوروغواياني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف المهاجم لويس سواريز عن وجهته المقبلة، إذ قرر العودة لنادي ناسيونال الأوروغواياني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، عقب نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

ونشر لويس سواريز مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، قال فيه: "لقد توصلت الآن إلى اتفاق مبدئي للانضمام إلى ناسيونال، كان من المستحيل بالنسبة لي أن أقول لا لهذه الفرصة".

وأضاف: "آمل أن يتم حسم التفاصيل النهائية قريبا من أجل استكمال الصفقة رسميا، أشكركم على كل العاطفة التي أظهرتموها تجاهي".

وسيعود سواريز إلى صفوف ناسيونال بعد مرور 16 عاما، إذ غادر الفريق عام 2006، لينتقل لنادي جرونينجن الهولندي، ثم إلى نادي أياكس عام 2007.

وانضم لويس سواريز عام 2011 إلى الدوري الإنجليزي، من بوابة نادي ليفربول، ليرحل إلى (لا ليغا) بانضمامه لبرشلونة عام 2014، قبل أن يعلن تعاقده مع أتلتيكو مدريد 2020.

وساهم سواريز في تتويج أتلتيكو بلقب الدوري الإسباني موسم 2021/2020، إذ سجل 21 هدفا.

وسبق للويس سواريز وأن تُوج بجائزة الحذاء الذهبي في دوريات: الهولندي والإنجليزي والإسباني، إلى جانب الحذاء الذهبي الأوروبي (مرتان).

على الصعيد الدولي، لعب سواريز 132 مباراة دولية مع منتخب الأوروغواي، سجل خلالها 68 هدفا، وشارك في كأس العالم بـ3 نسخ، هي: 2010 و2014 و2018.