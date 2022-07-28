دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأربعاء، إتمام تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، قادما من صفوف نادي أياكس الهولندي.

وذكر موقع "Euro Sport" أن مدة الصفقة 5 سنوات، وحتى صيف 2027، وبلغت قيمتها 57 مليون جنيه إسترليني (68 مليون ونصف دولار).

وقال مارتينيز عقب الإعلان عن انضمامه لمانشستر يونايتد: "إنه لشرف كبير أن انضم إلى هذا النادي الرائع، لقد عملت بجد للوصول إلى هذه اللحظة، والآن بعد أن أصبحت هنا، سأبذل قصارى جهدي".

وأضاف: "لقد كنت محظوظا بما يكفي لأن أكون جزءا من الفرق الناجحة في مسيرتي، وهذا ما أريد أن أواصله في مانشستر يونايتد، سيكون هناك الكثير من العمل للوصول إلى تلك اللحظة، وأعتقد أنه تحت قيادة هذا المدرب، ومع زملائي الجدد، يمكننا القيام بذلك".

وتابع: "أريد أن أشكر أياكس وجماهيره على كل الدعم الذي قدموه لي، لقد قضيت وقتا لا يصدق هناك، لكنني أشعر أن الوقت مناسب لاختبار نفسي في بيئة أخرى، الآن أنا في النادي المثالي للقيام بذلك".

ويُعتبر ليساندرو مارتينيز ثالث صفقات اليونايتد، هذا الصيف، بعد التعاقد مع المدافع الهولندي مالاسيا، ولاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن.

وسيجتمع مارتينيز مجددا بمدربه السابق، الهولندي إريك تن هاغ، إذ سبق وأن عملا معاً في أياكس لـ3 سنوات.

ويبلغ اللاعب من العمر 24 عاما، وانضم لصفوف أياكس، في صيف 2019، قادما من نادي ديفينسا إي جوستيسيا الأرجنتيني.

ولعب مارتينيز 74 مباراة مع نادي أياكس، سجل خلالها 6 أهداف، وحصد رفقة الفريق لقب الدوري الهولندي (مرتان).