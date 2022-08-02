دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن ملعب لوسيل في قطر، أكبر ملاعب كأس العالم 2022، مباراة كأس "سوبر لوسيل"، بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري، في التاسع من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022، يوم الاثنين، عن إقامة مباراة بين بطل السعودية وبطل مصر، تحت مسمى "كأس سوبر لوسيل"، يعقبها حفل غنائي.

وتُوّج الهلال بلقب الدوري السعودي، الموسم الماضي، فيما لم يُعرف حتى الآن بطل الدوري المصري، إذ مازالت منافساته قائمة، ويتصارع على اللقب 3 أندية، هي: الزمالك وبيراميدز والأهلي.

ويتسع الملعب لأكثر من 80 ألف متفرج، إذ يُعتبر أكبر ملاعب المونديال المقبل، ويقع على مسافة 15 كيلو متر شمال العاصمة القطرية الدوحة، ويستضيف مباريات في جميع مراحل كأس العالم، بدءا من مباراة الأرجنتين والسعودية، وختاما بنهائي البطولة.

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، حسن الذوادي على أعقاب إعلان إقامة المباراة: "تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات المونديال، ويعتبر هذا الصرح الرياضي الرائع درة الاستادات، وسيشكل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره، عند استضافة المباراة النهائية، التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر".

وذكر المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، ياسر الجمال: "يعتبر استاد لوسيل عملا هندسيا رائعا، تم إنجازه بفضل جهود جميع فرق المشروع وتفانيهم والتزامهم، إلى جانب التعاون الكبير من جانب شركائنا في جميع أنحاء الدولة".

يذكر أن بطولة كأس العالم، نسخة 2022، تنطلق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.