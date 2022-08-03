حساب الدوري الإيطالي يستخدم "صورة" محمد صلاح للترويج لـ"جنة كرة القدم"

رياضة
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صورة أرشيفية لمحمد صلاح في مباراة بين روما و ريال مدريد
Credit: Denis Doyle/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استخدم حساب الدوري الإيطالي، على موقع تويتر، صورة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للترويج لبطولة "الكالتشيو".

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ونشر حساب الدوري الإيطالي باللغة العربية صورة لصلاح يرتدي فيها "تيشيرت" نادي روما، إذ سبق وأن مثل الفريق بين عامي 2015 و 2017.

وعلق الحساب على الصورة، قائلا: "11 يوما ونعود إلى جنة كرة القدم"، في إشارة إلى الموعد المتبقي لعودة منافسات "الكالتشيو" لموسم 2023/2022.

وينطلق الدوري الإيطالي في 13 أغسطس/ آب الجاري.

وكان محمد صلاح انضم لصفوف نادي روما، صيف 2015 على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يتم شراء عقد اللاعب بشكل نهائي صيف 2016.

ولعب صلاح 83 مباراة مع روما، سجل خلالها 34 هدفا، وصنع 22 آخرين، وحصل على 3 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء واحدة.

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