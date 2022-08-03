نجم ليفربول السابق يتوقع "موسما تاريخيا" لمحمد صلاح.. كم هدفا سيسجل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توقع جون ألدريدج، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، "موسما تاريخيا" للنجم المصري محمد صلاح مع الريدز، خلال المنافسات الرسمية المقبلة.

وأشاد ألدريدج بتألق صلاح في نهائي كأس الدرع الخيرية، إذ قال عبر شبكة "ليفربول إيكو": "رأيت محمد صلاح بشكل مختلف عن نهاية الموسم الماضي، خلال مشاهدتي له في كأس الدرع الخيرية".

وأضاف جون ألدريدج: "لقد شاهدت المباراة كاملة، يبدو كما لو أنه لا يشعر بأي ضغوط بعد التوقيع على عقده الجديد، كما لو أنه صفقة جديدة".

وتابع لاعب ليفربول السابق، قائلا: "أتوقع موسما رائعا وتاريخيا لمحمد صلاح، ويمكنك أن تتوقع له المنافسة على الحذاء الذهبي للمرة الرابعة، مع وجود داروين نونيز في الجناح الأيسر سيشكلان ثنائي رائع".

وأكمل جون ألدريدج: "سيسجل صلاح 20 هدفا على الأقل، وربما 30 هدفا، في الموسم الجديد".

وكان محمد صلاح قاد فريقه ليفربول إلى التتويج بلقب كأس الدرع الخيرية، للمرة الـ16 في تاريخه، بعد أن تمكن النجم المصري من تسجيل هدفا وصناعة آخر.

يذكر أن أولى مباريات صلاح مع الريدز في الموسم الجديد من مسابقة (البريميرليغ) ستكون أمام فولهام، السبت المقبل.