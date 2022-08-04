الأهلي المصري يقرر استكمال الدوري بالناشئين.. ويطالب بإقالة لجنة الحكام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن النادي الأهلي المصري، عقب اجتماع مجلس إدارته، الخميس، عن 4 قرارات اتخذها المجلس، بعد العديد من الشكاوى من أداء الحكام في مباريات فريق الأهلي.

ونشر موقع النادي الأهلي بيانًا جاء فيه أن مجلس إدارة النادي قرر في اجتماعه "المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها، والمطالبة بإيقاف حكم الــ VAR في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه".

وأثارت مباراة الأهلي وفاركو، الأربعاء، التي انتهت بالتعادل السلبي، جدلا حول الحالات التحكيمية في المباراة، خاصة إلغاء هدف للأهلي بعد تدخل الـVAR.

وأضاف بيان الأهلي أن مجلس الإدارة قرر "عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر والسوبر المصري) لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي". كما قرر مجلس الإدارة "استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة".