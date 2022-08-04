هارفي بارنيس لاعب ليستر سيتي: أريد أن أكون مثل محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد هارفي بارنيس، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مشيرا إلى أنه "قدوة يريد أن يحتذى بها، في الموسم المقبل".

وقال بارنيس، لشبكة Sky Sports: "أنظر إلى أداء محمد صلاح والكوري الجنوبي لاعب توتنهام سون هيونغ، في الموسم الماضي، وكمية الأهداف التي سجلها كل منهما ربما يكونان من بين أفضل اللاعبين حول العالم ركضا من الخلف إلى الأمام".

وأضاف: "أدائهما رائع للغاية، وأريد أن أكون مثل صلاح وسون، وأن أسجل المزيد من الأهداف في الموسم المقبل، من خلال المباريات التي ألعبها مع ليستر سيتي".

ويُعتبر بارنيس (24 عاما) أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، في السنوات الماضية، فيما تُوّج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي مناصفة مع سون هيونج مين، برصيد 23 هدفا، إضافة لجائزة أفضل صانع ألعاب بـ 13 "أسيست".

ويستهل صلاح مشواره في البريميرليغ، رفقة ناديه ليفربول، بمواجهة نادي فولهام، السبت المقبل، في مباراة تقام بملعب "كرافين كوتاج".