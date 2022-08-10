دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المستشار القانوني في النادي الأهلي، محمد عثمان، أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، أصدرت حكمًا بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، إضافة لغرامة مالية قدرها 10 ألاف جنيه (521 دولارًا).

وأصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قرارها في اتهام مرتضى منصور بالسب والقذف في القضية المرفوعة ضده من قبل محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.

كانت المحكمة الاقتصادية قضت بحبس مرتضى منصور لمدة سنة مع الشغل، لكن المتهم استأنف على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وقال المستشار القانوني للنادي الأهلي في مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أمير هشام" عبر "إذاعة القاهرة الكبرى": "الحكم الصادر والّذي تمّ إعلانه واجب التنفيذ".

وأضاف عثمان: "على مرتضى منصور تسليم نفسه أو على الجهات الأمنية القبض عليه على الفور، وليس لديه الحق في الاستئناف".

وتابع عثمان: "هناك ثلاث قضايا سيتمّ الحكم فيها أيضاً ضد مرتضى منصور، وحيثيات الحكم سوف تصدر خلال شهر من صدور الحكم".

من جانبه، كتب الحساب الرسمي لمرتضى منصور عبر فيسبوك: "بعد قليل بيان بالصوت والصورة للمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك"، إذ من المنتظر أن يتحدّث منصور عن الحكم الصادر بحقه.