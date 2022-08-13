دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد البرازيلي باولو كامبوس، المدرب المساعد السابق في نادي ريال مدريد، بالمصري محمد صلاح، مُشيراً إلى أن أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، يستطيع أن يكون مثل نجم ليفربول.

وقال باولو كامبوس في تصريحات تلفزيونية لقناة "OnTime Sports" المصرية: "أنا سعيد جداً أنّني عشتُ لأرى لاعب عظيم مثل محمد صلاح، وأنا واحد من الذين يحبون اللاعبين العرب، وممتن لهم كثيراً".

وأضاف كامبوس: "عندما أشاهد محمد صلاح بأدائه الراقي، ولعبه بكامل قوته رفقة منتخب مصر وليفربول، ويؤدي أفضل ما لديه، لذلك أرى أنّه قدوة لجميع اللاعبين في أيّ نادٍ".

وتابع مدرب ريال مدريد السابق، قائلاً: "محمد صلاح نجح في جذب أنظار الجميع للكرة المصرية، مثلما فعل ميسي ونيمار مع الأرجنتين والبرازيل".

وأكمل كامبوس: "أسلوب الكرة الإنجليزية أسلوب رائع، ولكن محمد صلاح يقدم أشياء أكثر من رائعة هناك، وكرة القدم المصرية تمتلك نجم كبير مثله".

وأتمّ كامبوس: "أعتقد أن زيزو لاعب الزمالك من أفضل اللاعبين في الدوري المصري حالياً، عندما رأيته يلعب مع فريقه رأيتُ أنّه يستطيع أن يكون محمد صلاح جديد".

يذكر أن باولو كامبوس (65 عاماً) سبق وأن عمل في المنطقة العربية، وقاد عدداً من الأندية والمنتخبات، ومنها: منتخب الكويت ونادي الاتحاد السعودي والريان القطري والهلال السوداني.