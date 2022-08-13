تقرير.. المرشحون لـ "البالون دور".. إدارج محمد صلاح وغياب ميسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة اللاعبين المُرشحين لنيل الكرة الذهبية، لعام 2022، وقد ضمّت 30 لاعباً، من بينهم النجم المصري محمد صلاح.

وأدرج صلاح في القائمة للمرة الرابعة، على مر التاريخ، إذ سبق وأن تمّ ترشيحه للظفر بـ "البالون دور" في ثلاث مرات سابقة، وذلك في أعوام: 2018 و 2019 و2021.

ولعب محمد صلاح 66 مباراة مع نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في موسم 2022/2021، سجّل خلالها 33 هدفاً وصنع 19.

ونال صلاح عدداً من الجوائز، وهي: أفضل لاعب في الموسم في ليفربول وأفضل لاعب من اتحاد الكتاب، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بتصويت الجماهير، وأفضل لاعب في (البريميرليغ) من رابطة المحترفين.

وشهدت القائمة حضور الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، للمرة الرابعة، فيما غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة للمرة الأولى منذ عام 2006، وكذلك البرازيلي نيمار دا سيلفا، منذ عام 2011.

وتقرر أن يحصل أفضل لاعب في العالم على جائزة الكرة الذهبية 2022 في حفل يقام بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول القادم.