تشافي هيرنانديز: مونديال قطر 2022 سيكون استثنائياً

مجموعات صعبة للعرب بعد قرعة كأس العالم.. كيف يمكن أن تتأهل السعودية وتونس والمغرب وقطر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، إن مونديال 2022 الّذي يُقام في قطر، سيكون استثنائياً.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتمتد حتّى 18 ديسمبر/ كانون الأول، وتُلعب منافساتها للمرة الأولى في بلد عربي، وفي هذا التوقيت من العام.

وردّ المدير الفني تشافي هيرنانديز على أسئلة الصحفيين، حول خططه مع نادي برشلونة في ظل إقامة المونديال في توقيت مختلف عن المعتاد عليه.

وقال تشافي: "فكرتنا هي المنافسة، الهدف هو المنافسة، سنرى ما يمكننا القيام به من الآن وحتّى نهاية سوق الانتقالات الصيفي الحالي".

وأضاف تشافي: "أعتقد أن كأس العالم في قطر سيكون استثنائياً، حتّى لو كان في موعد غير عادي، بسبب كيفية التجهيز للحدث، والملاعب والبنية التحتية".

وعن تأثير بطولة كأس العالم على اللاعبين، قال تشافي: "خططنا قليلاً للتفكير في إجازة في منتصف الموسم، سيكون هناك فترة تحضيرية لمن لم يشارك في المونديال، سنستعد بشكل جيد للغاية، حتّى في توقيت النشاط الدولي لن نتوقف".

وأكمل المدير الفني للفريق الكتالوني: "لسوء الحظ، أعتقد أن الإصابات ستأتي، ولكن من المهم أن يكون لديك فريق كبير، أنا راضٍ جداً".

يذكر أن نادي برشلونة يفتتح مشواره في مسابقة الدوري الإسباني بمواجهة رايو فاليكانو، مساء السبت، وعلى أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو".