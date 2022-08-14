تركي آل الشيخ ينشر صورة لكريم بنزيما ويعلق قبل لقاء ألميريا والريال

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، صورة للفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، قبل المواجهة المرتقبة بين حامل اللقب والصاعد حديثاً لمسابقة (لا ليغا).

ويفتتح ألميريا مشواره في بطولة الدوري الإسباني، في الموسم الجديد، بمواجهة ريال مدريد، مساء الأحد، وعلى أرضية ملعب "ميديتيرانيو".

قال تركي آل الشيخ عن كريم بنزيما، عبر حسابه في تويتر: "‏توقعي تكون اسواء اول خمس دقايق له كروياً احساس".

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية قد كشف عن خطة ألميريا لإيقاف هجوم ريال مدريد، إذ سيلجأ الفريق للدفاع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين، إضافة للاعتماد على اللعب بالروح القتالية والحماس.

وعاد ألميريا إلى الدرجة الأولى (لا ليغا) بعد غياب دام 7 أعوام، إذ يعود آخر ظهور للفريق في المسابقة إلى موسم 2015/2014.

استحوذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019.