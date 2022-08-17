دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الدنماركي يواكيم أندرسن، لاعب كريستال بالاس، إنه تلقى رسائل تهديد بالقتل، موجهة له ولعائلته، بعد تلقيه ضربة رأسية من داروين نونيز، مهاجم ليفربول، والتي تسببت بطرد الأخير، خلال المواجهة الّتي جمعت الفريقين، يوم الاثنين، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة حمراء بوجه نونيز في الدقيقة 57، إثر التحام عنيف بينه وبين أندرسن.

ونشر يواكيم أندرسن، عبر حسابه على إنستغرام، صورا لبعض الرسائل التي قال إنها تضمنت إساءات وتهديدات بالقتل.

وكتب مدافع كريستال بالاس: "أفهم أنكم تشجعون فريقا، لكن يتوجب عليكم التحلي ببعض الاحترام، وعدم التصرف بهذه الفظاظة على الإنترنت"، وأضاف: "أتمنى أن يقوم إنستغرام والإدارة المسؤولة عن الدوري الممتاز بشيء حيال هذا الأمر".

وبسبب الطرد سيعاقب داروين نونيز بالإيقاف لـ3 مباريات مقبلة في (البريميرليغ)، إذ سيغيب عن مواجهات فرق: مانشستر يونايتد وبورنموث ونيوكاسل يونايتد.