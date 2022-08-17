تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة ألميريا.. ولاعبه المفضل في ريال مدريد

بعد الصافرة.. شروط نجاح أكاديمية تركي آل الشيخ في السعودية

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تركي آل الشيخ، رئيس نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مفاجأة فريقه بالتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل، مُشيراً إلى أن بنزيما هو لاعبه المفضل في ريال مدريد في الوقت الحالي.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات لبرنامج "الشرينغيتو" الإسباني: "السبب الّذي جعلني استثمر في ألميريا هو أنّه نادي ليس كبيراً على مستوى الإمكانيات والأسماء، ليس مثل فالنسيا أو غيره من أندية الدوري الإسباني".

وأضاف آل الشيخ: "ألميريا بالنسبة لنا في الوطن العربي، فريق متوسط، ليس له قاعدة جماهيرية، ولذلك النجاح معه يجعلك رئيس نادي مختلف، وليس كأيّ رئيس آخر في الدوري الإسباني".

وتابع تركي آل الشيخ، قائلاً: "لا ليغا هي مسابقة الدوري الأفضل في العالم، والأكثر اختلافاً عن غيرها، ويميزها الشغف الجماهيري".

وأكمل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية: "رسالتي لكلّ لاعبي ألميريا، ألعبوا بقوة ليس لديكم أي شيء لتخسروه، نحن لا نلعب للفوز بكأس العالم، هدفنا هو البقاء في الدوري الإسباني هذا الموسم".

وأوضح تركي آل الشيخ: "تعاقدنا مع 5 أو 6 لاعبين من العيار الثقيل، نحن في مرحلة التفاوض مع رابطة لا ليغا من أجل تسجيلهم".

وبيّن آل الشيخ أن لاعبه المفضل في ريال مدريد في الوقت الحالي: "بالطبع كريم بنزيما، ومن قبله كريستيانو رونالدو".

يذكر أن ألميريا خسر من حامل اللقب ريال مدريد بهدفين لواحد، الأحد الماضي، في افتتاح مشواره ببطولة الدوري الإسباني.