مانشستر يونايتد يتفق مع ريال مدريد على ضم كاسيميرو

(CNN)-- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الجمعة، عن توصله إلى اتفاق مع نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الخميس، أن يونايتد من المقرر أن يدفع 60 مليون دولار مقدما بالإضافة إلى 10 ملايين دولار كإضافات مقابل الحصول على خدمات كاسيميرو.

وقال النادي الإنجليزي، في بيان: "يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال كاسيميرو، الذي لعب أكثر من 500 مباراة، بما في ذلك 63 مباراة دولية لصالح البرازيل".

ولفت البيان إلى أن اللاعب "حصل على 17 تكريما في مسيرته اللامعة بما في ذلك 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا"، وتابع: "نتطلع جميعًا إلى الترحيب بكاسيميرو في أولد ترافورد".