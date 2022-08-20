كلوب عن محمد صلاح: إنّه يتطور دائماً إنّه "مجنون حقاً"

ما هي رسالة يورغن كلوب إلى محمد صلاح وزملائه بالموسم الجديد؟

دوري أبطال أوروبا: كلوب قد يحرز ثالث ألقابه هذا الموسم.. وكيف سيحقق أنشيلوتي إنجازًا تاريخيًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يرى يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح نجح في تطوير قدراته الفنية، خلال فترة العطلة الّتي سبقت الموسم الحالي، مُشيراً إلى أن اللاعب ينتظره إنجاز جديد أمام مانشستر يونايتد.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "Sky Sports": "أعتقد أن محمد صلاح تمكّن من تطوير قدمه اليمنى في العطلة، إنّه يتطور دائماً إنّه مجنون حقاً".

وأضاف كلوب: "أعرف أنّه وصل قبل بضع سنوات، وعادة عندما يأتي لاعب من الخارج، يستخدم الجزء الداخلي من القدم لتدوير الكرة، وفجأة نجح في تسجيل الكثير من الأهداف، كان هدفه أمام تشيلسي رائع للغاية، لا يُنسى".

وتابع المدير الفني لنادي ليفربول بالقول: "لقد نجح هذا العام في تقديم العرضيات بقدمه اليمنى، من الواضح أنّه محترف كبير ويحاول حقاً إضافة أشياء إلى لعبته".

وأكمل كلوب: "إنّه مهاجم كبير ومتفوّق مع الأرقام الّتي يمتلكها، ليس فقط من حيث التهديف ولكن من ناحية المساعدة أيضاً، إنّه كبير".

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد، الإثنين المقبل، وعلى أرضية ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الثالثة من (البريميرليغ).

وكان صلاح قد سجّل 5 أهداف في شباك مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، وسيكون حريصاً على إضافة المزيد إلى سجله التهديفي الّذي يبلغ 9 أهداف أمام الشياطين الحمر، في مختلف المسابقات.

وإن أحرز محمد صلاح هدفًا آخر، سيصبح أكثر من يسجّل أهدافاً في تلك النوعية من المواجهات، وقال كلوب عن ذلك: "أنا متأكد من أنّه يعرف ذلك".

وأتمّ كلوب: "لم أكن أعرف ذلك، لكنني متأكد من أن صلاح يعرف ذلك، أخبار جيدة جداً".