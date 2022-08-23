روجيريو ميكالي: نسمع عن نادي الزمالك في البرازيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الشكر لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وللكادر الفني في الفريق بقيادة جوسفالدو فيريرا، خلال استقباله بمقر القلعة البيضاء.

وزار ميكالي مقر نادي الزمالك، يوم الأحد، في إطار خطته التي وضعها لزيارة مدربي الأندية المصرية بشكل متواصل، منذ توليه قيادة منتخب الفراعنة تحت 23 عاماً.

وقال روجيريو ميكالي، في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك: "نشكر رئيس الفريق مرتضى منصور على الاستقبال والمدرب العظيم فيريرا"، مضيفا: "مبروك على كل الأعمال في النادي"، وذكر أن "وضع الزمالك في الوقت الحالي أمر مشرف جدا للكرة المصرية والدولة".

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي: "الزمالك نادي كبير، ونسمع عنه في البرازيل وعن قيمته، ونتمنى التقدم والنجاح له باستمرار".

وأكمل: "من الجيد الاهتمام بقطاع الناشئين في نادي الزمالك والكرة المصرية".

من جانبه، قال مرتضى منصور: "أرحب بك في الزمالك، أحد أكبر الأندية في مصر وأفريقيا، من الجيد أنك تقوم بزيارة الفرق لمعرفة واقع الكرة عن قُرب".

وأضاف: "سعيد لوجود عصام الحضري ضمن الكادر الفني للمنتخب الأولمبي، هو أحد أفضل الحراس في تاريخ مصر".