رئيس نادي بوروسيا دورتموند يعلق لـCNN على أنباء انضمام هالاند إلى مانشستر سيتي.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي، بالفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد، مُشيراً إلى أنّه أحد أفضل اللاعبين حول العالم، على الرغم من بلوغه عامه الـ 34.

وتحدّث هالاند عن أسباب اختياره اللعب للسيتي، في ظل وجود عروض أخرى من كبار أندية أوروبا، إذ قال في لقاء مع مجلة"فور فور تو": "انضممتُ إلى مانشستر سيتي للتعلم والنمو، لا يمكننا أبداً التوقف عن محاولة إيجاد طرق لنصبح أفضل".

وأضاف هالاند: "لقد شاهدتُ الدوري الإنجليزي كثيراً قبل المجيء إلى هنا، وأعتقد في السنوات الأخيرة أن رؤية الرقم 9 الكلاسيكي أصبح نادراً، أردتُ دائماً أن أكون مهاجما، وأنا أحب مركزي".

وتابع نجم مانشستر سيتي بالقول: "لا أعرف ما الّذي سيحدث في المستقبل، لكن يجب أن يكون الأمر دائماً حول التعلم والتطور"، لافتاً إلى ضرورة النظر لما يفعله كريم بنزيما في السنوات الأخيرة، على الرغم من تقدّمه في السن.

ويرى هالاند أن بنزيما مثال يحتذى به لمواصلة التحسن موسماً بعد موسم، إذ قال: "أصبح بنزيما لاعباً أفضل في المواسم الماضية، رغم بلوغه عامه الـ 34، هذا أمر مذهل، أريد أن أفعل مثله دائماً".

ويعتقد كثيرون أن كريم بنزيما أحد أفضل المهاجمين في الوقت الحالي، إذ ظهر بشكل جيد للغاية في المواسم الفائتة، وقاد فريقه ريال مدريد إلى الصعود على منصات التتويج.

يذكر أن هالاند أحرز 3 أهداف مع مانشستر سيتي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور ثلاث جولات هذا الموسم.