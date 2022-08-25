أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سُمح لمئات النساء الإيرانيات بالجلوس في المدرجات لمشاهدة مباراة كرة قدم محلية في طهران للمرة الأولى منذ منع النساء من حضور المباريات بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وفق ما ذكرته وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية الإيرانية، الخميس.

ودخلت أكثر من 500 سيدة إيرانية إلى ملعب "أزادي" الشهير لمشاهدة مباراة بين استقلال طهران ومس كرمان ضمن مباريات الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، وفقا لفارس.

وفٌصلت النساء عن الرجال في مدرجات الملعب وخٌصص لهن مدخل محدد عند موقف السيارات، وفق ما ذكره الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وفي حين تُعتبر هذه المرة الأولى التي يُسمح فيها للنساء في إيران بحضور مباريات المنافسات المحلية منذ 40 عاما، إلا أن آلاف النساء الإيرانيات تابعن مباراة منتخب بلادهن أمام كمبوديا من الملعب في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في عام 2019 بعد ضغط شديد من المنظمات الحقوقية والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتعرض الفيفا في ذلك العام إلى ضغوطات متزايدة من أجل إجبار إيران على إلغاء الحظر المفروض على دخول النساء إلى الملاعب، وتحديدا بعد انتحار سحر خوداياري، المشجعة التي أضرمت النار بنفسها بعدما اُعتقلت إثر حضورها مباراة لكرة القدم في طهران.

وأشعلت خوداياري، التي سُميت بـ"الفتاة الزرقاء" لأنها مشجعة لاستقلال طهران الذي يرتدي هذا اللون، النار في نفسها عقب جلسة محاكمة لاتهامها بارتكاب "ذنب علني" بسبب ظهورها علانية "بدون حجاب" عندما حاولت الدخول إلى الملعب مرتدية زي الرجال في مارس/أذار من عام 2019، وفقا لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي".

وسُمعت النساء اللائي شاهدن مباراة، الخميس، من الملعب وهن يهتفن "الفتاة الزرقاء" إحياء لذكرى خوداياري.