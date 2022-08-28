دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي توتنهام هوتسبير على مستضيفه نوتينغهام فورست، بهدفين دون مقابل، مساء الأحد، وضمن منافسات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

واستطاع المهاجم هاري كين أن يحرز هدفي نادي توتنهام، ليقوده إلى الفوز الثالث في (البريميرليغ).

وبذلك يكون كين حقق رقما قياسيا جديدا في مسيرته الكروية، إذ وصل للهدف رقم 201 في الدوري الإنجليزي، بمختلف درجاته.

وسجل مهاجم السبيرز، هاري كين، 187 هدفاً في (البريميرليغ)، و 9 أهداف في (التشامبيونشيب)، و 5 أهداف في دوري الدرجة الأولى (ليغ ون).

وكانت جميع أهداف كين في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص نادي توتنهام، فيما توزعت باقي الأهداف في الدرجات الأخرى مع أندية عدة، وهي: ميلوول بـ 7 أهداف، ووليتون أورينت بـ 5 أهداف، وليستر سيتي بهدفين.

ونجح هاري كين أيضاً في احتلال المركز الثالث على سلم ترتيب هدافي (البريميرليغ) تاريخيا، بوصوله للهدف رقم 187، بالتساوي مع اللاعب أندي كول الذي يملك ذات الرصيد.