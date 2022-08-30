دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الإماراتية، الثلاثاء، عن برنامج ترحيبي داعم لاستضافة حاملي بطاقة "هيّا"، المخصصة لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن البرنامج يشمل منح تأشيرة للدخول والإقامة في الإمارات لمدة إجمالية تصل إلى 90 يوما من تاريخ إصدار هذه التأشيرة، مع تخفيض رسومها لتكون 100 درهم فقط للمدة الإجمالية وتدفع لمرة واحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأضافت الهيئة أنه يمكن لحاملي بطاقة "هيّا"، دخول دولة الإمارات من خلال التقديم على هذه التأشيرة ابتداءً من 1 نوفمبر 2022، حيث تسمح بالدخول إلى الإمارات والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحيتها.

وكانت بعض شركات النقل الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعت اتفاقا في مايو/أيار الماضي لتشغيل 160 رحلة يومية لنقل الجماهير الراغبة بحضور كأس العالم 2022 إلى قطر من الدول المجاورة والعودة باليوم نفسه.

وذكرت الهيئة الإماراتية أنه يمكن للمستفيدين من التأشيرة تمديد الفترة إلى 90 يومًا إضافية، بعد دفع الرسوم المستحقة وفق الشروط والضوابط التي تضعها، فيما يُستثنى مواطنو الدول المعفية من تأشيرة الدخول إلى الإمارات، من الضوابط الموضحة، حيث يمكنهم الدخول والإقامة في الإمارات وفق الإجراءات المعمول بها حاليًا.

وأوضحت الهيئة أن آلية التقديم للحصول على التأشيرة "تتضمن خطوات مبسطة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة واختيار هذه التأشيرة ضمن قائمة الخدمات العامة، ومن ثم تعبئة بيانات الطلب بالبيانات الأساسية إضافة إلى بيانات بطاقة (هيّا) وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم. كما يمكن التقديم على الطلب من خارج الدولة".

وأضافت أنه "يتم إصدار التأشيرة لعدة زيارات للدولة ولمدة 90 يومًا من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدة 90 يومًا إضافية وفق الضوابط والرسوم الاعتيادية".