أفضل إنجاز ولاعب تمنى مزاملته.. محمد صلاح يدلي بـ6 اعترافات مُثيرة

هل يكون هذا الشاب مستقبل فريق ليفربول ما بعد محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أدلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بـ 6 اعترافات مثيرة عن أشياء يفضّلها داخل الملعب وخارجه، خلال لقاء أجراه مع الموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وأكد محمد صلاح أن أفضل إنجاز له في مسيرته الكروية، هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع "الريدز"، موسم 2019/2018، على حساب نادي توتنهام، بعد الفوز عليه بهدفين دون مقابل.

وكشف صلاح أنّه كان يتمنى مزاملة، رونالدو دي ليما، النجم البرازيلي السابق، في الملعب، إضافة إلى الفرنسي زين الدين زيدان والإنجليزي ستيفن جيرارد.

وأجاب محمد صلاح على سؤال، من الممثل الّذي يفضّل أن يجسد شخصيته في عمل فني، قائلاً: "أنا أحب كيفن هارت دارنيل، يجعلني أضحك كثيراً، لكنني سأختار رامي مالك".

وبيّن نجم ليفربول أن كلمته المفضلة في اللغة العربية هي: "شكراً"، وأن وجبته المفضلة هي: "الكشري"، أكلة شعبية في مصر، لافتاً إلى أنّه يستطيع إعدادها بنفسه، لكنه يفضّل شراءها جاهزة.

وأوضح صلاح أنّه يحب لعب كرة المضرب، مُشيراً إلى أنّه يتفوّق من خلالها على زميله في الفريق، ترينت ألكسندر أرنولد.

وكان محمد صلاح قد فاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، لعام 2022، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، إضافة لتواجده ضمن اختيارات الرابطة في التشكيل المثالي لمسابقة (البريميرليغ)، في الموسم الماضي 2022/2021.