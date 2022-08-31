ريكاردو سواريش يرد على أنباء رحيله عن الأهلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني لنادي الأهلي، على أنباء رحيله عن الفريق، بعد سوء نتائج المارد الأحمر، وخسارته لقبي الدوري والكأس من أمام الغريم التقليدي الزمالك.

وزعمت تقارير صحفية مصرية أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قررت إقالة ريكاردو سواريش من منصبه، وأنّها بدأت مرحلة البحث عن مدرب آخر.

وتحدّث ريكاردو سواريش لوسائل الإعلام، عقب فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا برباعية نظيفة، في ختام منافسات الدوري المصري.

وقال سواريش: "تسألون إن كانت هذه آخر مباراة لي؟.. من الممكن أن تكون الأخيرة هذا الموسم، لكننا سنبدأ الاستعداد للموسم المقبل"، مضيفاً: "رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب اتفق معي، على أنّنا سنجهز الفريق للموسم المقبل".

وتابع المدير الفني للأهلي بالقول: "مصر يعيش فيها أكثر من 100 مليون مشجع، لن أعلق على كلّ شيء يقال، بل أركز في عملي، وأذهب لقيادة تدريبات الفريق، أنا أتقبل الانتقادات ولكن أرفض الأكاذيب" حسب قوله.

وأكمل ريكاردو سواريش: "كلّ ما يمكنني قوله هو أنّني جاهز للموسم المقبل، وأنا موظف في الأهلي، سعيد هنا وفخر لي أن أقول إنّني مدرب الأهلي".

وأنهى المارد الأحمر مسابقة الدوري المصري لموسم 2022/2021، تحت قيادة سواريش، في المركز الثالث، برصيد 70 نقطة، فيما حلّ الفريق وصيفاً في بطولة كأس مصر 2021، خلف الزمالك.

وكان ريكاردو سواريش (47 عاماً) قد تولى تدريب النادي الأهلي في الأول من يوليو/ تمّوز الماضي، بعقدٍ يمتد حتّى عام 2024.