دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق نادي ليفربول فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، على حساب نادي نيوكاسل يونايتد، بهدفين مقابل واحد، في المواجهة التي جمعتهما، يوم الأربعاء، على أرضية ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من صناعة هدفي "الريدز"، اللذين سجلهما البرازيلي روبرتو فيرمينو والبرتغالي فابيو كارفالهو.

ونجح صلاح في العودة إلى المساهمة في التهديف، إذ عجز عن التسجيل والصناعة، في مباراة ليفربول وبورنموث، السبت الماضي، والتي شهدت اكتساح "الريدز" لمنافسه بـ9 أهداف دون مقابل.

ووصل محمد صلاح للمساهمة رقم 9 أمام نيوكاسل يونايتد، إذ سجل 6 أهداف وصنع 3 آخرين، بعد أن لعب 11 مباراة.

وتلقى نيوكاسل يونايتد، المملوك من صندوق الاستثمارات السعودي، أولى خسائره في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، من ليفربول، بعد أن كان قد حقق فوزا وحيدا وتعادل في 3 مباريات، عقب مرور 4 جولات.

وشهدت المباراة تسجيل الوافد الجديد السويدي أليكساندر إيزاك أولى أهدافه مع نادي نيوكاسل يونايتد، إذ انضم لصفوف الفريق، منذ أيام، بصفقة مالية بلغت قيمتها 70 مليون دولار.

وافتقد نيوكاسل لخدمات الفرنسي ألان سان ماكسيمان، نجمه الأول، بسبب تعرضه لإصابة في مباراة وولفرهامبتون، الأحد الماضي.