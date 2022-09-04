"مش ساحر وسيتحسن".. عمرو أديب يرد على منتقدي محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ عمرو أديب، الإعلامي المصري، على منتقدي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مُشيراً إلى أن اللاعب يتعرّض للضغوطات في الوقت الحالي، ويحتاج لوقوف الجماهير بجانبه ومساندته.

وغاب صلاح عن تسجيل الأهداف للمباراة الثالثة على التوالي في مسابقة (البريميرليغ)، مما دفع فئة من الجماهير إلى انتقاده، ومطالبته بالعودة إلى مستواه.

وقال عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر قناة "MBC" مصر: "الدوريات في الخارج انطلقت، وهناك ضغط كبير على ابننا محمد صلاح"، مضيفاً: "أنا لا أتكلم عن المشاهد في الوطن العربي، بل عن المشجعين في بريطانيا وأوروبا، الّذين ينتقدون محمد صلاح ويسخرون منه" حسب قوله.

وتابع عمرو أديب بالقول: "هناك هاشتاغات خرجت ضدّ محمد صلاح، وبدأ الحديث أن النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي أحرز 10 أهداف، وأن هو النجم القادم ولا أحد سيقف أمامه" حسب تعبيره.

وأكمل عمرو أديب: "بشويش على صلاح يا جماعة، حبة حبة، هو رجل مش ساحر، إن شاء الله سيتحسن، أوقفوا جنبه وخليكم سند" على حد قوله.

وأتمّ عمرو أديب: "فينا طبع غريب، أن أيّ أحد يهتز قليلاً منسيبوه ومنقلب عليه، بل أوقف جنب ابننا صلاح، سيوقف على رجله وهيشتغل، وهيجيب قماش" على حد تعبيره.

وسجّل محمد صلاح هدفين فقط، في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، ويفصله 8 أهداف عن متصدر ترتيب الهدّافين، إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي.