ليفاندوفسكي يفكّ عقدة إشبيلية.. ويُكرر إنجاز كريستيانو رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق نادي برشلونة فوزه الثالث في الدوري الإسباني، على حساب نظيره إشبيلية، بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة الّتي جمعتهما على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وسجّل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي هدف "البلوغرانا" الثاني، في الدقيقة 36 من زمن المباراة، إذ تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثمّ سددها لتسكن شباك النادي الأندلسي.

واستطاع ليفاندوفسكي أن يفكّ عقدة إشبيلية، بتسجيله أول أهدافه في مرمى النادي الأندلسي، إذ لم يسبق له ذلك، بعد أن لعب أمامه 5 مباريات، بقميص بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، خلال مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

ووصل مهاجم منتخب بولندا إلى الهدف الخامس في مسابقة (لا ليغا) هذا الموسم، ليتمكّن من تكرار إنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق، والكولومبي راداميل فالكاو، لاعب أتلتيكو مدريد السابق.

وأصبح روبرت ليفاندوفسكي ثالث لاعب في الدوري الإسباني يحقق هذا العدد من الأهداف أو أكثر، في أول 4 مباريات له في مسابقة (لا ليغا)، خلال قرن الـ 21، بعد رونالدو عام 2009 وفالكاو عام 2011، اللذين سجلا 5 أهداف.

الجدير بالذكر أن ليفاندوفسكي (34 عاماً) انضمّ لصفوف برشلونة، هذا الصيف، قادماً من "البافاري"، ووقع على عقدٍ مدته 4 مواسم، وحتّى صيف 2026.