أنباء عن عرض من نادٍ إماراتي لميراليم بيانيتش.. هل يرحل عن برشلونة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب نادي برشلونة، تلقى عرضًا من نادي الشارقة الإماراتي، لضمّه إلى صفوف الفريق.

وأضافت التقارير أن نادي الشارقة قد عرض على ميراليم بيانيتش عقدًا مدته 3 سنوات، وأن "الفريق الكتالوني" لا يمانع رحيل اللاعب في حال موافقته الشخصية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات عبر حسابه على تويتر: "تلقى ميراليم بيانيتش عرضًا من نادي الشارقة في دوري المحترفين الإماراتي، لمدة 3 سنوات"، مضيفًا: "هناك فرصة لمغادرة بيانيتش صفوف برشلونة".

وأكمل رومانو: "لا يزال سوق الانتقالات مفتوحًا هناك (الإمارات)، لذا فإن برشلونة مستعد للسماح له بالرحيل، إذا وافق ميراليم".

في وقت سابق، ارتبط اسم اللاعب بنادي النصر السعودي، قبل أن ينفي ذلك رئيس مجلس إدارة الفريق مسلّي آل معمر.

ولم يحظَ ميراليم بيانيتش بأيّ دقيقة لعب مع نادي برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني، في الموسم الجاري، بل اكتفى بالجلوس على دكة البدلاء.

وانضمّ بيانيتش إلى صفوف "البلوغرانا"، عام 2020، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وقد تمّت إعارته لنادي بشكتاش التركي في الموسم الماضي 2021-2022.

على الصعيد الدولي، لعب ميراليم، البالغ من العمر 32 عامًا، 107 مباراة مع منتخب البوسنة والهرسك، سجّل خلالها 18 هدفًا.