الإصابة تهدد بوغبا بالغياب عن مونديال قطر.. ومدرب يوفنتوس يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر بول بوغبا، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إجراء عملية جراحية في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى، بعد تعرضه لإصابة في يوليو/ تموز الماضي، خلال استعدادات فريقه للموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية أن بول بوغبا سيحتاج من 6 إلى 8 أسابيع، للشفاء من العمل الجراحي في موضع الغضروف.

وبات بوغبا مهددا بالغياب عن صفوف منتخب فرنسا، في بطولة كأس العالم 2022، التي تقام بعد 77 يوما، وتحديدا بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين في قطر.

وقال ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن إصابة بول بوغبا، إنه سيعتمد على اللاعب بدءا من يناير/ كانون الثاني 2023.

وأضاف أليغري، لوسائل الإعلام، قبل مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان الفرنسي: "سوف نستعيد بول بوغبا في يناير، سواء لعب كأس العالم أم لا، ليست مشكلتي، لكن مشكلة الفريق أنه سيعود في يناير".

وكان بوغبا قد عاد إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال الصيف الحالي، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعلى الصعيد الدولي، خاض بول بوغبا (29 عاما) 91 مباراة مع المنتخب الفرنسي، سجل خلالها 11 هدفا، ولعب دورا بارزا في تتويج "الديوك" بلقب مونديال روسيا 2018.