دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على نادي يوفنتوس الإيطالي، بهدفين لواحد، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

وجاء هدفا النادي الباريسي عن طريق كيليان مبابي، فيما سجل هدف "السيدة العجوز" الأمريكي وستون مكيني.

وبات الفرنسي مبابي ثاني لاعب يسجل 5 أهداف في أول 5 دقائق، من زمن مباراة في "تشامبيونزليغ"، بعد زميله، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل 6 أهداف، وفقا لموقع "أوبتا" للإحصاء.

وفي ذات الجولة، اكتسح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره إشبيلية الإسباني برباعية بيضاء، وسط تألق للمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند بإحرازه ثنائية.

ورفع هالاند رصيده التهديفي إلى 12 هدفا مع "الستزن"، بمختلف المسابقات، هذا الموسم، وبعد أن لعب 8 مباريات مع الفريق.

وأصبح مهاجم منتخب النرويج رابع لاعب في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، يسجل في ظهوره الأول مع 3 فرق مختلفة، إذ سبق وأن سجل مع ناديي: ريد بل سالزبورغ النمساوي وبوروسيا دورتموند الألماني.

وتغلب نادي ريال مدريد الإسباني على نادي سيلتك الاسكتلندي، بثلاثية نظيفة، في مباراة شهدت خروج الفرنسي كريم بنزيما من أرض الملعب، بداعي الإصابة في الدقيقة 30.

ودخل البلجيكي إدين هازارد بديلا لبنزيما، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر، ليساهم في تحقيق "الميرنجي" النقاط الثلاث الأولى، على الرغم من خروج هدّافه الأول كريم بنزيما.

واستهل نادي تشيلسي الإنجليزي مشواره في المسابقة الأوروبية، بالخسارة خارج الديار، من نادي دينامو زغرب الكرواتي، بهدف دون مقابل.