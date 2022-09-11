نادال يجيب على سؤال CNN حول ما إذا كان يعتبر نفسه الأعظم في تاريخ التنس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسرت اللاعبة التونسية أُنس جابر ثاني الألقاب في بطولات غراند سلام، خلال عام 2022، إذ حلّت في مركز الوصافة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد هزيمتها من أمام البولندية إيغا شفيونتيك، في المباراة النهائية، بمجموعتين نظيفتين.

وسبق لاُنس جابر أن تعرّضت لهزيمة أخرى، وذلك في نهائي ويمبلدون، في العام ذاته، من أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة.

وأثارت أُنس جابر تفاعلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، رغم خسارتها، فجر الأحد، إلّا أنّها نالت الإشادة والإطراء، واعتبرتُ مصدراً للإلهام عند الكثيرين.

قال الإعلامي أيمن جادة عبر حسابه في تويتر: "صحيح أن أنس جابر خسرت النهائي الثاني على التوالي، إلا أنها ثبتت قدميها بين أكبر لاعبات التنس في العالم ، وبلوغ نهائيين متاليين في الغراند سلام هو أمر استثنائي بالتأكيد".

وكتب الناقد الرياضي محمد عواد: "هاردلك لبطلتنا أنس جابر.. لم يكن يوم حظها، لكنها أشعلت الحماس والأمل والالهام بنفوس الكثيرين معوضة في الجراند سلام المقبلة بعون الله".

وغرّد الصحفي زياد منصور: "هاردلك أنس جابر.. لم تكن هذه واحدة من أفضل مبارياتها، لكن يجب توجيه الثناء لمنافستها إيغا شفيونتيك التي أظهرت الكثير من الهدوء والثقة واستحقت الفوز.. حظ أوفر لأنس التي تجعلنا نحلم ونفخر..".

وقال مُغرّد: "في كل الأحوال أنس جابر بطلة"، وأضاف آخر: "هذا المثال والقدوة تمثلني ‎#أنس_جابر صاحبه السعادة، مصدر إلهام للأجيال قادمة لبلوغ قمم المجد و الفخر".