معلومة خاطئة من مالك تشيلسي حول محمد صلاح تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مالك تشيلسي ردود فعل واسعة بعد أن استشهد بمعلومة خاطئة حول نجاح أكاديمية فريقه عبر الإشارة إلى أنها خرجت لاعبين مثل المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفن دي بروين.

وقال تود بويلي، خلال مشاركته في مؤتمر "SALT": "لدينا واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم فإذا نظرت إلى ما طورته أكاديميتنا فقد طورت لاعبين مثل محمد صلاح وكيفن دي بروين ومؤخرا تامي أبراهام وريس جيمس وماسون ماونت وتريفور شالوبا".

وأضاف مالك تشيلسي قائلا: "لدينا 10 أو 11 لاعبا في الوقت الراهن قد ذهبوا إما على سبيل الإعارة أو هم تحت سيطرتنا"، حسب قوله.

وأثارت تصريحات بويلي جدلا واسعا على تويتر، إذ أوضح عدد من المغردين أن محمد صلاح ليس خريج أكاديمية تشيلسي بل اشترى الفريق عقده من نادي بازل السويسري.

وأشار آخرون إلى أن دي بروين أيضا ليس خريج أكاديمية تشيلسي بل جاء من نادي جينك البلجيكي وهو بعمر الـ21 عاما.