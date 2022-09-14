محمد صلاح ينهي صيامه التهديفي.. ويقترب من معادلة رقم دروغبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح النجم المصري محمد صلاح أهدافه في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022، إذ أحرز هدفا واحدا في مباراة ناديه ليفربول الإنجليزي ونظيره أياكس الهولندي، والتي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 1/2، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويعتبر هدف صلاح هو الأول له في شباك نادي أياكس، في "التشامبيونزليغ"، إذ سبق وأن لعب أمامه مباراتين، لم يتمكن خلالهما من التسجيل أو الصناعة.

وأنهى محمد صلاح صيامه التهديفي الذي استمر لـ4 مباريات متتالية، أمام كل من: بورنموث ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأخيرا أمام نابولي الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واقترب صلاح من معادلة رقم الإيفواري ديدييه دروغبا، كأكثر اللاعبين الأفريقيين تسجيلا للأهداف في "التشامبيونزليغ"، على مر التاريخ، إذ سجل دروغبا 44 هدفاً، فيما أحرز محمد 41 هدفا، ثم صامويل إيتو 33 هدفا.

ووصل محمد صلاح للهدف الـ15 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كأكثر لاعب في تاريخ نادي ليفربول يسجل هذا العدد من الأهداف على أرضية ملعب "آنفيلد"، متفوقا على اللاعب السابق ستيفن جيرارد الذي أحرز 14 هدفا.