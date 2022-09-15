دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وصنع آخر، في مباراة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره مكابي حيفا الإسرائيلي، والتي انتهت بفوز الأول بنتيجة 1/3، ضمن منافسات الجولة الثانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

واستطاع ميسي أن يحرز الهدف الأول للنادي الباريسي في الدقيقة 37، وأن يصنع الهدف الثاني لزميله كيليان مبابي في الدقيقة 69.

وبذلك، وصل ميسي للهدف رقم 126 في "تشامبيونزليغ"، فيما قدم 37 تمريرة حاسمة، بعد أن لعب 158 مباراة، مع ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتحديدا منذ موسم 2005/2004 وحتى الموسم الجاري.

وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب يهزّ شباك 39 فريقا من 19 دولة مختلفة، في دوري أبطال أوروبا، على مر التاريخ، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، الذي سجل في مرمى 38 فريقا.

وبات ميسي أول لاعب يسجل في 18 موسما متتاليا في المسابقة الأوروبية، متخطيا الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد، الذي سجل في 17 موسم.