دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص النجم المصري، محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على تقديم تعازيه بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي فارقت الحياة في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأجريت جنازتها الرسمية يوم الاثنين.

وكتب صلاح، في حسابه عبر تويتر: "اليوم، يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ويودّعها وداعًا أخيرًا، إحياءً لذكرى إرثها وخدمتها الّتي لا تتزعزع"، مُضيفاً: "أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي".

في حين وجه البعض انتقادات إلى اللاعب المصري، بسبب عزائه في وفاة الملكة. وقالوا إنه لا يعرف التاريخ الاستعماري وما فعلته بريطانيا في بلاده.

في العام الماضي، تلقى صلاح دعوة من ولي العهد البريطاني الأمير وليام، لحضور حفل توزيع جوائز "إيرث شوت" الخاصة بتكريم الفائزين بتقديم حلول للمشاكل البيئية وتغير المناخ.

آنذاك، سجلت عدسات المصوريت تبادل الأمير وليام وصلاح أطراف الحديث على هامش الحدث.

اصطف الآلاف من الناس في الشوارع للمشاركة في الوداع الأخير للملكة، بعد جنازتها في وقت سابق من اليوم.

بعد مراسم تشييع الجنازة الرسمية في وستمنستر، التي حضرها قادة من جميع أنحاء العالم، أُقيم قداس جنائزي في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

بعد إزالة التاج الملكي وصلوجان الملكة، أُنزل نعشها في القبو الملكي حيث مستقر العديد من الملوك السابقين. وفي العام الماضي، تم دفن الأمير فيليب، زوج الملكة، هناك أيضًا.