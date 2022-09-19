دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعمل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مع السلطات في إسبانيا على تحديد المتورطين في الهُتافات العنصرية، الّتي تعرّض لها اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال ديربي مدريد بين الريال والأتلتيكو، أمس الأحد.

كانت جماهير أتلتيكو مدريد وجّهت هُتافات "عنصرية" ضدّ فينيسيوس جونيور، في الديربي الّذي حسمه "الميرنغي" لصالحه، بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة السادسة في مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وأظهرت لقطات مصورة وصف جماهير أتلتيكو مدريد اللاعب فينيسيوس جونيور بـ"القرد" قبل انطلاق الديربي، لتُثير جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، مما دفع رابطة الدوري الإسباني إلى فتح تحقيق بشأن ذلك.

سبق أن تلقى فينيسيوس انتقادات، بسبب طريقة احتفاله عند تسجيل الأهداف، إذ يفضّل اللاعب "الرقص" عند الاحتفال، وحين سجّل زميله رودريغو هدف الريال الأول في شباك الأتلتيكو، قد انضمّ جونيور إليه في "رقصة" احتفالية بالهدف.

وقال متحدث باسم الدوري الإسباني: "إنّنا ندين جميع الحوادث داخل الملاعب وخارجها، إنّنا نعمل مع الأندية للحفاظ على كرة القدم ودّية وممتعة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأكمل المتحدث باسم مسابقة "لا ليغا": "لا مكان لخطاب الكراهية في الدوري الإسباني، ونعمل دائماً مع الأندية والسلطات لتحديد أيّ حالة من هذا القبيل وتقديمها إلى العدالة".

يذكر أن فينيسيوس جونيور (22 عاماً) لعب 6 مباريات في الدوري الإسباني، هذا الموسم، سجّل 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً.