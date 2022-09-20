دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار النجم المصري، محمد صلاح، جدلا، بعد تقديمه التعزية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقد تعرّض لانتقادات عدة دفعت الكثيرين للدفاع عن موقفه واستغراب موجة الهجوم عليه.

وكتب صلاح على صفحته الرسمية على موقع تويتر تغريدة الإثنين، جاء فيها: "اليوم يقف شعب بريطانيا العظمى والعالم احتراما ويودعون جلالة الملكة إليزابيث الثانية، مستذكرين إرثها وخدمتها الراسخة، أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي"، حسب قوله.

أثارت تغريدة اللاعب المصري غضب بعض المغردين الذين اعتبروا أن صلاح قام بنشر هذه التغريدة من باب العلاقات العامة أو لغايات أخرى متناسيا الكثير من الحقائق التاريخية حول علاقة بريطانيا بمصر.

بالمقابل، دفع الهجوم على اللاعب المصري، العديد من المغردين للدفاع عنه مستهجنين ما يتعرض له.

وكتب المغرد فتحي أبو حطب تغريدة على تويتر قال فيها: "مش لاقي سبب واحد لغضب الناس من عزاء صلاح لملكة البلد التي وفرت له ولأسرته العمل والنجاح والاحترام. محمد صلاح يعزّي المجتمع البريطاني والأسرة المالكة برسالة شخصية راقية لا يجب أن تزعج أحد"، حسب قوله.

من جانبه، قال أحد الصحفيين المصريين: "ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح.. هو لاعب كرة قدم محترف.. لا هو مناضل سياسي.. ولا هو داعية ديني.. وحتى تحت بند المسئولية المجتمعية له مطلق الحرية في اختيار طريقته ومواقفه. لا تحملوا محمد صلاح أكثر مما يحتمل.. تذكروا دائمًا أنه لاعب كرة قدم محترف"، حسب تعبيره.

ونستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: